Ex obiettivi, Llorente già pronto a lasciare Napoli? C’è l’ipotesi di un ritorno a Bilbao

Un suo trasferimento a Firenze sembrava qualcosa in più che una semplice idea la scorsa estate, poi non se ne fece di nulla e Fernando Llorente si è trasferito a Napoli alla corte dell’allora tecnico Ancelotti. La prima metà di stagione, prima dell’interruzione alla fine di febbraio, non è stata granché per lo spagnolo: 24 le presenze, perlopiù da subentrato, e appena 4 le reti segnate. In questo senso la prospettiva di un suo addio a fine stagione sembra tutt’altro che insensata. Secondo quanto riportato dall’Ansa potrebbero aprirsi per lui le porte di un ritorno a Bilbao, là dove tutto è iniziato. L’ostacolo? Lo stipendio: Llorente accetterebbe di rientrare in Spagna solo se la sua ex squadra fosse in grado di garantirgli i 2 milioni e mezzo annui che percepisce a Napoli.