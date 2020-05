Ex obiettivi, Grifo ammette: “C’è stata l’occasione di tornare in Italia”

Il nome di Vincenzo Grifo (clicca QUI per leggere la scheda) era circolato in chiave viola la scorsa estate, quando intorno alle prime due settimane di agosto la Fiorentina aveva fatto un tentativo per strapparlo all’Hoffenheim. E in una intervista rilasciata oggi a TMW il trequartista italiano ha ammesso che in passato c’è stata la possibilità di tornare a casa. “Qualche volta c’è stata occasione”, ha detto, “Ho sempre detto che non si sa mai, se uno è italiano, gioca in Nazionale, è normale che se arrivasse una proposta…”.