Ex-obiettivi: fatta per Acerbi all’Inter. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello SportFrancesco Acerbi sarà a brevissimo un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrale, seguito anche dalla Fiorentina nelle scorse settimane, è stato richiesto da Simone Inzaghi per sostituire Andrea Ranocchia, ed avrebbe accettato un compromesso per accasarsi a Milano. A far sbloccare la trattativa, infatti, sarebbe stato lo stesso Acerbi, il quale pur di approdare in nerazzurro avrebbe rinunciato alle mensilità di luglio-agosto richieste da Lotito per il prestito oneroso del calciatore. L'Inter non era d'accordo, ed allora ci ha pensato il classe '88 a rinunciare a questi due mesi di stipendio pur di definire la trattativa. Per domani è attesa l'ufficialità.