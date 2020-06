Ex obiettivi: Bonaventura ad un passo dal Torino

Giacomo Bonaventura a fine contratto con il Milan è da tempo libero di accasarsi altrove e qualche mese fa anche la Fiorentina aveva sondato l’entourage del centrocampista rossonero. I viola hanno mollato la presa, ma Torino e Atalanta (a società che lo ha lanciato) sono ancora sul giocatore anche se, come scrive Tuttosport, sarebbero i granata a premere sull’acceleratore per chiudere la trattativa sula base di un ingaggio di un milione e mezzo a stagione. La dirigenza del Toro vuole avere un punto fermo fin d’ora non aspettando troppo per costruire un centrocampo all’altezza.