Ex ag. Gattuso: “Napoli? Lo vedrei bene in tutte le piazze: se non hai grandi giocatori serve uno come lui”

L’ex agente di Gattuso, Andrea D’Amico, a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell’allenatore che viene accostato anche alla Fiorentina:

Io Gattuso lo vedrei bene in qualsiasi piazza. Ha dimostrato di avere qualità, capacità e tutto quello che serve per allenare una grande squadra. Con il Milan ha fatto un miracolo, ha portato i rossoneri in Europa. Sarebbe stato giusto continuare con lui. Era l’uomo giusto al posto giusto. Quando la materia prima non è di altissimo livello hai bisogno di allenatori che possono colmare questo gap. Allenatori come Gattuso.