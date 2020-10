Esuberi, la Fiorentina prova a piazzarne quattro

Le priorità sono la questione Chiesa-Juve (manca solo l’ufficialità) e le operazioni in entrata con i “sogni” Milik e Deulofeu. E la cessione di Ceccherini al Verona. Ma in questa ultima giornata milanese di mercato, Pradè e Barone faranno anche gli ultimi tentativi per trovare una destinazione a 4 giocatori che non rientrano nei piani di Iachini. Il più semplice da piazzare è Saponara, con Parma e Spezia che potrebbero tornare alla carica, mentre si cercano acquirenti in Francia e Spagna per Eysseric e Cristoforo. E poi c’è il classe 2000 Montiel.

