Esterno cercasi: la Fiorentina sonda Candreva e Grifo

Si complica la pista Nico Gonzalez. La Fiorentina si guarda intorno, prima di tornare alla carica per Guedes del Valencia

Mentre sembra complicarsi la pista Nico Gonzalez , la Fiorentina valuta altri profili nel ruolo di esterno d'attacco. Secondo tuttomercatoweb.com, il club viola starebbe facendo un pensierino ad Antonio Candreva , 34enne in forza alla Samp reduce da una buona stagione. Su di lui ci sarebbe anche la Lazio (sarebbe un ritorno).

Non solo perchè la Fiorentina avrebbe sondato il terreno, tramite emissari, anche per Vincenzo Grifo (LA SCHEDA), classe '93 del Friburgo e nel giro della nazionale di Mancini (che non lo ha però inserito nei 26 dell'Europeo).