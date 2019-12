Emre Can, rinforzo difficile per il centrocampo. Ingaggio elevato, più facile l’ipotesi estero

Emre Can (LA SCHEDA) è tra i giocatori che a gennaio potrebbero lasciare la Juventus, sebbene l’infortunio di Sami Khedira potrebbe fargli scalare le gerarchie. Il giocatore tedesco piace anche in Serie A: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Emre Can è uno dei sogni di mercato della Fiorentina che però deve fare i conti con l’altissimo ingaggio dell’ex Liverpool che guadagna ben 6 milioni di euro a stagione. In questo senso la pista estera sembra molto più probabile.