Elmas al Napoli, ci siamo: il giocatore è atteso entro due giorni

Dalla Turchia sono sicuri: Eljif Elmas sarà in Italia entro le prossime 48 ore per firmare col Napoli. L’accordo col Fenerbahce è stato trovato sulla base di 15 milioni più 3 di bonus, mentre per il giocatore è pronto un quinquennale da un milione l’anno. La squadra di De Laurentiis ha così superato la concorrenza della Fiorentina, defilatasi molto presto con l’interesse di squadre più blasonate, e dell’Inter.