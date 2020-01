La sessione invernale di calciomercato avrà in comune a tutti i principali campionati europei, fatta eccezione la Primeira Liga portoghese, la data di chiusura: la deadline per siglare e depositare i contratti infatti è stata fissata alle 20 del 31 Gennaio. Come nelle ultime quattro sessioni, anche la prossima si terrà all’Hotel Melià di Milano.