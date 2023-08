Ecco l’offerta dalla Francia per Kouamè, ma la Fiorentina dice no!

Come più volte riportato dalla nostra redazione, Kouamè è considerato da Italiano un jolly ideale per il suo sistema di gioco.Per questo motivo la Fiorentina non ha intenzione di privarsene. Come riportato dall'Equipe, il Nantes avrebbe più volte contatto il club viola per l'attaccante. La prima volta con un'offerta di prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni. Successivamente la cifra è arrivata a 8. La Fiorentina ha sempre respinto ogni tipo di offerta confermando la volontà di tenersi stretto l'ex Genoa.