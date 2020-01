Ecco Amrabat dopo il colpo Duncan. E in difesa arriva Igor, pronto per la Juventus

Repubblica in edicola oggi fa il punto sulle trattative portate avanti dalla Fiorentina. Vista l’emergenza in difesa contro la Juventus, con Milenkovic e Caceres squalificati, è stato preso Igor dalla Spal. In evoluzione la vicenda Criscito mentre sono stati presi Duncan e Amrabat, accordo raggiunto nella notte (LEGGI QUI). Per l’attacco invece arriva Kouamè, infortunato fino a maggio.

