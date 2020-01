Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana il difensore viola Luca Ranieri, avrebbe le valigie in mano, destinazione Pordenone. Al DS della compagine friulana Lovisa il giovane terzino piace molto. Per Ranieri, poco impiegato fin qui in campionato da Montella e rimasto in panchina anche a Bologna, nonostante l’avvento di Iachini, si prospetta un prestito per andare a giocare.

Pedullà lo vede conteso da altre squadre