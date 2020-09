E’ già finita l’esperienza di Kevin Agudelo con la maglia della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi il centrocampista sbarcherà allo Spezia in prestito dal Genoa. Oggi sarà il giorno della firma col club bianconero. Inoltre prende corpo anche l’ipotesi Riccardo Saponara come mezz’ala di qualità.

->Tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina