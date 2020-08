Dzeko dà il via al domino degli attaccanti, Milik al suo posto?

Edin Dzeko sempre più lontano da Roma. L’attaccante bosniaco è ad un passo dall’approdo alla Juventus che lo ha individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la società capitolina avrebbe individuato in Arkadiusz Milik il profilo adatto a rimpiazzarlo. Il polacco, in uscita dal Napoli, piace tanto anche alla Fiorentina (LEGGI).Anche se, riporta il quotidiano torinese, la punta potrebbe decidere di aspettare un anno e liberarsi a parametro zero nel 2021.

