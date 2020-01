Come scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, la Fiorentina ha preso Duncan, ha virtualmente completato l’operazione Amrabat, ma ha in testa il sogno Paquetà. L’affare si presenta come molto complesso, ma una cosa è sicura, il club viola, dopo Duncan, vuole provare a trovare tutte le intese per portare il brasiliano a Firenze già entro le 20 di venerdì. Da stanotte proseguiranno i lavori per il brasiliano.

TUTTO IL CALCIOMERCATO DELLA SERIE A

TUTTE LE SCHEDE DEI GIOCATORI MENZIONATI