Duncan: ecco a quanto vorrebbe chiudere la Fiorentina

Su Repubblica Firenze, Niccolò Ceccarini scrive delle manovre di mercato della Fiorentina a centrocampo:

A centrocampo invece i viola cercano con insistenza Duncan (SCHEDA) ma al momento non è facile convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese. La valutazione iniziale di 20 milioni è un po’ scesa ma la Fiorentina vorrebbe arrivare a chiudere intorno ai 13 milioni. Il ghanese sarebbe felicissimo di sposare il progetto viola ma al momento non si registrano grandi passi in avanti. La sensazione è che a breve ci possa essere l’accelerata decisiva ma solo nel caso che il club emiliano venga incontro alle esigenze della Fiorentina. Grandi alternative in questo momento sembrano non esserci. C’è sempre da tenere in considerazione il nome di Meité (SCHEDA) anche se per ora non ci sono state grandi aperture da parte del Torino. La Fiorentina ha solo sondato il terreno senza approfondire troppo i discorsi con il club granata. Resterebbe anche la pista estera. Anche qui però la situazione è tutt’altro che semplice. C’è Berge che il Genk potrebbe vendere ma il suo è un ruolo di regista e al momento la Fiorentina in quella zona del campo ha già Badelj e Pulgar.