Duncan: contratto fino al 2024, da oggi a disposizione di Iachini

A centrocampo la Fiorentina ha messo a segno il colpo Alfred Duncan. Un lavoro, quello di Pradè e Barone, ai fianchi del Sassuolo che ha fatto sì che l’affare si concludesse alle condizioni della Fiorentina e non a quei 20 milioni dai quali il club neroverde non sembrava volersi schiodare. Il centrocampista ghanese – scrive il Corriere Fiorentino – arriverà a Firenze per 15 milioni più bonus e firma un contratto che lo legherà ai viola fino al 2024. Ieri il blitz a Milano per visite mediche e firma prima di mettersi in viaggio e di mettersi a disposizione da oggi di Iachini.