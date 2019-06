Due offerte francesi per Veretout. Lui declina: vuole restare in Italia, lo vogliono tre club

Come leggiamo su AlfredoPedullà.com, Jordan Veretout ha ricevuto nelle ultime ore due offerte molto allettanti, quelle di Olympique Lione e Siviglia. Due club pronti a mettere sul tavolo una cifra importante per il cartellino, con la volontà di trovare un’intesa sull’ingaggio. Ma Veretout, ringraziando, ha preferito declinare. La sua proprietà è quella di restare in Italia: il Milan, come raccontato, spinge e potrebbe formalizzare un’offerta, ma la Roma sera sempre di inserirsi con forza e il Napoli oggi è più defilato. MILAN, FRA DUE GIORNI L’OFFERTA UFFICIALE PER VERETOUT