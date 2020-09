Due ex obiettivi per la difesa viola stanno per accasarsi

Diego Godin e Marash Kumbulla, entrambi difensori ed entrambi seguiti nelle scorse settimane anche dalla Fiorentina, sono vicini a trovare una nuova sistemazione. Partiamo dall’uruguagio ex Atletico: dopo un anno – il primo in Serie A – fatto di alti e bassi, ha detto sì alla (ricca) proposta del Cagliari ed adesso le parti stanno definendo i vari dettagli. Poco fa, invece, Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha dato le ultime sul centrale albanese: dopo che per varie settimane era stato conteso da Inter e Lazio, la Roma ha sbaragliato la concorrenza, offrendo al Verona un prestito con riscatto obbligatorio a 30 milioni. Le prossime ore saranno decisive per entrambe le operazioni.