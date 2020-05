DS Torino: “Belotti? Non è corretto parlare di mercato, ognuno può costruirsi il futuro

Davide Vagnati, neo DS del Torino, ha parlato in conferenza stampa. Vi proponiamo un passaggio sulle voci di mercato che coinvolgono Andrea Belotti:

“Non è corretto parlare di mercato, di giocatori in arrivo o in uscita. Ho detto a tutti che ognuno di loro può costruirsi il proprio futuro: se il Toro farà bene, ognuno di loro potrà migliorarsi a livello economico e anche come upgrade all’interno della squadra. E’ solo a questo che dobbiamo pensare, questa squadra ha enormi margini di miglioramento.”