Ds Sassuolo avvisa la Fiorentina: “Vogliamo che De Zerbi rimanga. Berardi? Costa caro”

Intervistato da Sky Sport, il diesse del Sassuolo Giovanni Rossi ha parlato così di mister De Zerbi, entrato in orbita Fiorentina: “Paura che me lo portino via? In questo mondo ho imparato a stare molto attento. Al tempo stesso ho conosciuto bene Roberto, è un ragazzo serio e ti dice le cose in faccia. Siamo fiduciosi di proseguire insieme”. E su Domenico Berardi, anche lui accostato alla Fiorentina, ha detto: “A Domenico sono affezionato in maniera particolare. Ha numeri importanti quanto a gol e assist, è pronto per affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e di squadra. Noi però siamo una bottega cara, venire a trattare Berardi non è semplice” avvisa Rossi. E BENASSI “CHIAMA” BERARDI