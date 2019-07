Ds Lecce conferma Venuti: “Lui vuole tornare, a noi sta bene”

Mauro Meluso, direttore sportive del Lecce, a Il Nuovo Quotidiano di Puglia, ha fatto il punto sul mercato della squadra:

Yilmaz è una delle prime scelte. Abbiamo soluzioni alternative in Italia o all’estero, abbiamo fatto la nostra esplorazione ma mediaticamente ci muoviamo a fari spenti. Per Yilmaz c’è tempo fino al 2 settembre. Arriverà un difensore centrale così come un terzino destro vista la situazione di Fiamozzi. Venuti vuole tornare e ci sta bene. Liverani? Confesso che quando erano corse certe voci ci eravamo allarmati. Sarà la guida verso la salvezza.