Dragowski, tutto rimandato a dopo la semifinale. Kokorin, o Russia o nulla

Prima la Juventus, poi si valuterà se c'è margine per rinnovare Dragowski. Per Kokorin rimane un'unica via d'uscita

Il mercato invernale in Russia si chiuderà il 22 febbraio e fino a quel giorno la Fiorentina terrà aperta (apertissima) una porta per cedere Kokorin al Sochi. Lo assicura La Nazione, che sottolinea come questa sia l'unica opzione percorribile, dato che il contratto dell'attaccante scade nel 2024 e una rescissione non è da considerare. Fronte rinnovi: tutto è rimandato a dopo la partita di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juve in programma a Firenze il 2 febbraio. Il caso più complicato è quello di Dragowski (scadenza 2023), che nelle ultime settimane è stato superato nella gerarchia da Terracciano. La scorsa estate sembrava tutto in discesa, invece la trattativa si è complicata e ancora non risultano passi in avanti.