Dragowski piace in Spagna, la richiesta della Fiorentina

Ne abbiamo parlato anche in queste ore, ma la certezza è che Bartlomiej Dragowski lascerà la Fiorentina. Ne parla La Nazione questa mattina in edicola, sottolineando come il futuro del portiere polacco sarà lontano dai viola. Il suo contratto - in scadenza nel 2023 - obbliga a una scelta chiara: in mancanza di rinnovo l'unica alternativa è la cessione