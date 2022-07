Dodò, una percentuale della sua cessione al club che lo ha lanciato

Dal trasferimento di Dodò in viola festeggia anche la squadra brasiliana dove il terzino è cresciuto

Oltre allo Shakhtar Donetsk, c'è un altro club che guadagnerà dalla cessione di Dodò alla Fiorentina. E' il Coritiba, club dove il terzino brasiliano è cresciuto fino al trasferimento in Ucraina nel 2018. Come scrive Globo.com, i biancoverdi guadagneranno una cifra attorno ai 250.000 euro (1,3 milioni di dollari brasiliani) come percentuale.