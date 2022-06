Dodô, ultimatum viola allo Shakhtar. Prossime 48 ore decisive

Il brasiliano Dodo ha detto sì alla Fiorentina, e adesso la trattativa si sposta sull'asse tra la società viola e lo Shakhtar Donetsk. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina punta forte sul "sì" del giocatore per mettere con le spalle al muro gli ucraini: una settimana fa ha inviato un'offerta economica a cui chiede di dare risposta entro 48 ore per stringere i tempi e garantire all'allenatore 2/3 rinforzi prima di partire per Moena. Alla prima richiesta di 15 milioni ACF ha risposto con una controproposta decisamente inferiore ma sempre significativa superiore ai 10 milioni più bonus .

Domani sarà passata una settimana dall'invio dell'offerta e - come scrive il quotidiano - di spazio e modo per ragionarci sopra lo Shakhtar ne ha avuti a sufficienza. Barone e Pradè aspetteranno altri due giorni, poi cominceranno a guardarsi intorno pescando tra le opzioni di riserva. Nei prossimi giorni il ds degli arancioneri Darijo Srna è segnalato a Firenze ufficialmente in vacanza, ma è chiaro che la sua presenza potrebbe favorire l’incontro necessario per risolvere la questione. La Fiorentina non vuole andare molto oltre e ha fissato un limite per la trattativa in corso.