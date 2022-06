Difesa viola: tutti i dubbi di Quarta. Le offerte non mancano, vuole giocare

Il Tirreno si concentra sui difensori centrali della Fiorentina in chiave mercato. "La certezza ha il volto e il fisico del brasiliano Igor, cresciuto a dismisura sotto la gestione-Italiano tanto da diventare nell'ultimo campionato non solo un intoccabile del reparto arretrato viola, ma anche uno dei centrali più affidabili e più corteggiati (dalla Juventus al Napoli e non solo)". Più in bilico, si legge, l'argentino Martinez Quarta: 22 partite (20 di campionato con un gol e 2 in Coppa Italia), solo due presenze dal primo minuto nelle ultime 16. E così il centrale argentino ha perso nel frattempo anche la Nazionale: questo impone delle riflessioni sul futuro in vista di un Mondiale che Lucas non vuole perdere. La volontà è quella di rimanere a Firenze per riconquistare spazio e fiducia, dimostrare il proprio valore e rispettare l'accordo in scadenza nel 2025, ma se non gli sarà garantita una nuova possibilità dovrà guardarsi attorno e valutare le proposte che dalla Serie A come dalla Liga non mancherebbero.