Difensore che imposta il gioco: l’identikit porta in casa Torino

E’ Kevin Bonifazi il difensore centrale che vuole la Fiorentina (LEGGI LA SUA SCHEDA). Il centrale che sappia impostare il gioco, proprio come spiegato da Pradè. Bonifazi lo scorso anno ha giocato alla Spal ma adesso è tornato al Torino che l’ha controriscattato per di riaverlo. Servirà una proposta adeguata per prendere il giocatore. Lo scrive Repubblica.