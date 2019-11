Di Marzio spiega: “Chiesa? Incontro per tranquillizzare l’ambiente, ma il futuro è alla Juventus”

Mister Gianni Di Marzio ha commentato a TMW Radio il momento di Federico Chiesa:

L’incontro a Firenze è stato per tranquillizzare l’ambiente e per smentire che sarà ceduto a gennaio. Il futuro però è bianconero, nonostante le insistenze di Marotta e dell’Inter. Per me andrà a Torino. Commisso ha promesso di non cederlo e ha mantenuto la parola. Mi aspettavo l’adeguamento di contratto per tenerlo calmo, invece non è stato fatto. Il papà lo conosco bene, è una persona tranquilla. E’ una situazione complessa ma credo che non andrà via, rimane a gennaio ma a giugno vola via.