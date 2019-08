Pulgar alla Fiorentina, è fatta: cifra, percentuale e ingaggio. Visite a breve

Erick Pulgar diventerà un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista cileno passa ai viola per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del Bologna. Il giocatore sta per effettuare le visite mediche di rito, che precedono la firma del contratto con cui si legherà alla Fiorentina. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.

Così invece Alfredo Pedullà su Twitter: “Pulgar alla Fiorentina: 10,4 milioni al Bologna, percentuale 10 per cento su eventuale plusvalenza e vendita futura. Contratto quadriennale da 1,3 milioni a stagione più bonus”. E SULL’INGAGGIO VN LO AVEVA ANTICIPATO…