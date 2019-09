Di Marzio: Pedro, operazione chiusa ma tempi stretti per formalizzare

Tempi stretti ma la speranza di riuscire a chiudere l’operazione. Sono ore frenetiche per la Fiorentina, per permettere a Pedro di sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con il club viola. L’operazione è stata chiusa ieri, ma ora ci sono i tempi tecnici da rispettare: l’attaccante deve arrivare in Italia e nella giornata di ieri non sono stati trovati voli utili, pur avendo già ottenuto l’autorizzazione del Fluminense. Partirà quindi oggi, arriverà domattina in tempo utile per riuscire a formalizzare tutto, confida la Fiorentina. Lo scrive Gianlucadimarzio.com. TUTTO SULLA CARRIERA DI PEDRO SU TUTTITALENTI.COM