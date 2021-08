Di Marzio: l’Atletico Madrid cambia obiettivo, mollato Vlahovic. Il Tottenham…

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione Vlahovic, tema caldissimo in queste ore. La novità è che una delle principali pretendenti, l’Atletico Madrid di Simeone, sembra aver cambiato obiettivo. Per i...

La distanza tra spagnoli (che hanno fretta di acquistare un attaccante) e Fiorentina nella valutazione del cartellino di Vlahovic è troppo ampia, 60 milioni non bastano per il serbo. Commisso spera sempre di trattenere il giocatore e proporrà nuovamente il rinnovo. Resta però ancora aperta l'opzione Tottenham, gli inglesi a fronte di un importante budget offrirebbero più o meno la stessa cifra che avevano presentato all’Inter per Lautaro Martinez.