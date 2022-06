Di Marzio: il Torino si inserisce per Gollini. Sarà duello con la Fiorentina

Anche il Torino in corsa con la Fiorentina per Pirluigi Gollini

Il Torino sarebbe entrato nella corsa della Fiorentina per Pierluigi Gollini. Infatti, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i granata nella giornata di oggi avrebbero svolto un incontro molto importante per l'ex numero uno dell'Atalanta. Dunque, l'agente del giocatore non avrebbe incontrato solo Joe Barone, ma anche la dirigenza torinese, che proverà ad inserirsi nella trattativa per cercare di avere la meglio. Soprattutto, vista l'ormai imminente partenza di Vanja Milinkovic-Savic, che oltre ad interessare ai viola, piace anche al Brentford in Premier League.