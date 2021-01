Di Marzio conferma: “Fiorentina pronta ad offerta per il Papu Gomez. Il giocatore…”

Durante la trasmissione Calciomercato in onda su Sky Sport, il noto esperto in materia, Gianluca di Marzio ha parlato della situazione relativa al Papu Gomez anche in ottica di un possibile scambio con la Juventus con Bernardeschi. Queste le sue parole che confermano le indiscrezioni date da Violanews in questo pomeriggio: “In questo momento l’Atalanta vuole solo soldi per la cessione del Papu Gomez. E le offerte che la soddisferebbero arriverebbero da due club, che però non intrigano il calciatore. Torino e Fiorentina. Soprattutto la Fiorentina sarebbe pronta a prendere il giocatore e fare un’offerta adeguata al club bergamasco. Il giocatore però al momento ritiene di aver raggiunto un livello elevato che lo proietta ad accettare soltanto un top club”