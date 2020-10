Di Marzio: “Non solo Callejon, possibile un doppio colpo per la Fiorentina”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si estendono le prospettive di mercato per la Fiorentina. Per il dopo Chiesa sarebbe al vaglio un doppio colpo. Non solo l’ex Napoli Callejon, già bloccato da tempo in attesa delle visite mediche, ma anche un’altra pedina. Uno dei candidati che ha ripreso quota è lo spagnolo Gerard Deulofeu, l’esterno del Watford è un profilo gradito alla società gigliata. Contatti anche per Islam Slimani, centravanti algerino del Leicester.

