Chiesa verso la Juve, ecco la possibile offerta bianconera. Milenkovic…

Così Gianluca Di Marzio, poco fa su Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale:

La Juventus ha già pronta l’offerta per Federico Chiesa, ma prima deve piazzare Douglas Costa. La Fiorentina lo sa e ha aperto ad una cessione del proprio calciatore, ad una condizione però: dovranno arrivare solo soldi, e tanti. Nessuna contropartita tecnica, quindi. La trattativa potrebbe spiccare il volo con un prestito a 10 milioni più un riscatto obbligatorio parecchio alto, che la Juve si impegnerà a pagare in più anni. Ma prima deve essere ceduto il brasiliano ex Bayern. Diverso il discorso per Nikola Milenkovic: i viola non vogliono cederlo, nonostante la sua situazione contrattuale sia delicata.