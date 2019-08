Si era parlato nelle scorse settimane anche del Cholito Simeone per il Verona, ma quella gialloblù non è un’ipotesi che entusiasmava l’attaccante argentino. Intanto passano i giorni ed il club scaligero è in cerca di un attaccante da affiancare ai due ex viola Samuel Di Carmine e Giampaolo Pazzini. Il primo è acciaccato, il secondo – neo trentacinquenne – non viene considerato un titolare da Ivan Juric, mister dell’Hellas. Ecco che allora il nome buono potrebbe essere, secondo La Gazzetta dello Sport, quello di Alberto Paloschi, attaccante in forza alla Spal e che conosce molto bene la realtà veronese, avendo militato nel Chievo per cinque anni.