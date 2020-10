Deulofeu torna in Italia, ma non per la Fiorentina: le ultime

Il nome di Gerard Deulofeu è un profilo a cui la Fiorentina ha seriamente pensato nell’ottica di sostituire Chiesa con un giocatore più offensivo. Lo spagnolo piace a Pradè, ma alla fine i viola non hanno affondato e l’ex milanista si sta accasando all’Udinese. Un bel colpo del club friulano, che sfrutta l’asse interna con il Watford (di proprietà della famiglia Pozzo), per un’operazione last minute in prestito.

