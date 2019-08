Demme sul futuro: “Fiorentina? Ho un contratto col Lipsia”

Diego Demme (LEGGI LA SCHEDA), centrocampista del RB Lipsia, da giorni è un obiettivo di mercato della Fiorentina. Il giocatore ha rilasciato un’intervista a SportBuzzer.de soffermandosi anche sul suo futuro e sui viola:

E’ iniziato un nuovo percorso con un nuovo allenatore, è una cosa che mi piace e mi fa stare bene. Sento la fiducia del mister e so che se mi allenerò bene in settimana giocherò spesso. Fiorentina? Adesso sono sotto contratto con il Lipsia, penso solo a questo. Abbiamo grandi progetti per il nostro club.