De Zerbi e il Sassuolo, entro domani l’incontro per il futuro: il punto

Ci sono buone sensazioni sulla conferma di Roberto De Zerbi a Sassuolo secondo la Gazzetta di Modena. Il tecnico è corteggiato, come lo era l’anno scorso, ma vorrebbe chiudere il cerchio a Sassuolo e se non ci saranno sorprese, firmerà il rinnovo con il Sassuolo. Che sia di un anno, di due o tre, questo si vedrà al momento dell’incontro con Giovanni Carnevali. Secondo il quotidiano, si avvicina il tanto atteso incontro tra De Zerbi e il Sassuolo. E’ questione di ore perché il summit dovrebbe andare in scena tra oggi e domani. Ma per quello che risulta a noi il rinnovo non è così scontato.