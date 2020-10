De Sciglio verso la cessione: la Juventus comincia a fare spazio per Chiesa

Sky Sport riferisce che Mattia De Sciglio è vicino a vestire la maglia dell’Olympique Lione con la formula del prestito secco. L’emittente satellitare aggiunge inoltre che questa uscita potrebbe essere sufficiente a sbloccare il passaggio di Chiesa alla Juventus, anche se la valutazione, in questo caso, sarebbe solo a livello di organico (via un laterale, dentro un laterale). L’ostacolo economico, invece, sarebbe sicuramente bypassato dalla cessione di Douglas Costa. CHE PERO’ STA CREANDO NON POCHI PROBLEMI