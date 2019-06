De Rossi: alla Fiorentina onorerebbe la memoria di Astori

C’è anche la Fiorentina, oltre a Sampdoria e Milan, sulle tracce di Daniele De Rossi che ha deciso di continuare a giocare in Serie A. Come scrive il Corriere Fiorentino, il suo rapporto con Giampaolo è stretto e potrebbe spingerlo al Milan, ma a Firenze si sta ricreando un gruppo di lavoro che l’ex giallorosso conosce bene. Pradè e Montella ci hanno già provato e restano in attesa che torni dalle vacanze. Per De Rossi venire a giocare a Firenze significherebbe onorare la memoria del suo amico Davide Astori.

