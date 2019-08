De Paul: trattativa in stand by, ma la Fiorentina ha pazienza

Il grande obiettivo della Fiorentina è Rodrigo De Paul (SCHEDA). L’accordo con l’Udinese non è facile, al momento la trattativa è in stand by. Il club bianconero – scrive La Nazione – ha fissato il prezzo a 35 milioni. La Fiorentina nicchia, ben sapendo che non bisogna farsi prendere dalla frenesia e che la pazienza alla fine può anche pagare.

De Paul, intanto, aspetta. La disponibilità alla Fiorentina l’avrebbe già data, ma non ha intenzione di forzare la mano all’Udinese che lo ha portato in Italia e creduto nelle sue qualità, guidandolo nella crescita professionale fino alla Seleccion argentina.

ANCHE COMMISSO E’ INNAMORATO DI DE PAUL