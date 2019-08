De Paul titolare col Parma. Pozzo non sorpresi dalle parole di Pradè

De Paul giocherà titolare domani sera contro il Parma. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Da un paio di giorni, infatti, sono queste le prove generale che Tudor sta facendo per l’insolito secondo appuntamento casalingo in altrettante gare di campionato dell’Udinese. Da Firenze non è arrivata nessuna novità sostanziale, anzi il d.s. viola Pradè, che fino a due mesi fa lavorava in Friuli, in occasione della presentazione di Dalbert ha assicurato che «De Paul non verrà alla Fiorentina». In casa Pozzo non sono rimasti sorpresi. La dirigenza friulana ha sempre avuto la sensazione che la Fiorentina non facesse davvero sul serio per De Paul e che più che muoversi in maniera concreta con la società si sia mossa con i procuratori del giocatore.

