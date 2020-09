De Paul, niente Leeds. Le richieste economiche dell’Udinese non scendono

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Rodrigo De Paul il futuro resta incerto. La Fiorentina e Pradè stravedono per lui. Non è un mistero che il centrocampista argentino vorrebbe iniziare una nuova avventura ma l’Udinese è una bottega cara che non fa sconti. Il club dei Pozzo chiede 35-40 milioni per il cartellino. Il Leeds, a lungo interessato, non sembra avere la forza economica per tale operazione. Ad una settimana alla fine del calciomercato ogni situazione resta aperta.

