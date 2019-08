La Fiorentina non si arrende per Rodrigo De Paul. Come scrive il Corriere Fiorentino, da qui a lunedì i viola proveranno a convincere l’Udinese con 25 milioni più 5 di bonus o con l’eventuale inserimento di una contropartita tecnica come Benassi.

LA FIORENTINA COMPIE 93 ANNI: IL VIDEO