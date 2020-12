De Paul dà uno sguardo al futuro: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier”

Rodrigo De Paul poteva essere un grandissimo colpo della prima Fiorentina targata Rocco Commisso. Ma all’epoca (estate 2019) i Pozzo non mollarono la presa ed il d.s. gigliato Daniele Pradè non riuscì a portare il forte argentino a Firenze. Adesso il nazionale albiceleste è seguito dall’Inter, ma lui è concentrato sul presente, anche se in un’intervista a BeIN Sports racconta:

Ho sempre ritenuto Serie A, Premier League e Liga i migliori campionati europei. In Italia e Spagna (al Valencia nel biennio 2014-2016, n.d.r.) ho già giocato, un domani mi piacerebbe farlo in Inghilterra.