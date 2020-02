Dall’Inghilterra: Sottil, da settembre lo seguono osservatori del Tottenham

Malgrado vengo utilizzato poco, non mancano gli estimatori per Riccardo Sottil. In Inghilterra vari media riportano dell’interesse del Tottenham per l’esterno della Fiorentina. Nello specifico Tbrfootball.com racconta che fin da settembre alcuni osservatori degli Spurs stanno seguendo il giocatore. L’ex allenatore Mauricio Pochettino era un suo estimatore, ma pare che l’interesse non sia scemato con il cambio in panchina e l’arrivo di Josè Mourinho.