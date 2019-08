Dall’Inghilterra: la Fiorentina chiede al Liverpool… il cugino di Gerrard

Come riporta Sky Sport Uk, la Fiorentina ha fatto un offerta per il classe 2001 Bobby Duncan. Il classe 2001 del Liverpool è il cugino della leggenda dei Reds Steven Gerrard, e i viola vorrebbero acquistare il giovane attaccante in prestito con diritto di riscatto. Già nel giro della prima squadra, in estate si è messo in luce segnando un gol in amichevole contro il Tranmere Rovers e viaggiando insieme alla prima squadra nella tournée americana. Duncan era arrivato a Liverpool un’estate fa dal Manchester City, segnando al suo ex club il gol decisivo per la vittoria della FA Youth Cup, l’equivalente della nostra Coppa Italia Primavera.